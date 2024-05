Por: Canal Uno

En redes sociales, una mujer identificada con el usuario ‘Coco Aguirre’ denunció a mujer identificada como Rebeca García, quien la acosa hace siete años, de la misma forma que lo hacía con una de sus amigas, quien tuvo que abandonar el país (Venezuela) por la misma situación.

La mujer expuso su caso a través de X, antes Twitter, red social que tenía en privado por su seguridad, pero que hizo público para poder divulgar la situación que la atormenta desde hace años.

“Vuelvo nuevamente, ahora sin el candado en esta red social (que tengo años puesto por miedo y protección a mí misma). Para denunciar a Rebeca García. Quien me ha acosado por más de 7 años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro”, inició la víctima.

Videos de Rebeca cuando entró en mi edificio y se montó en el capó y techo de mi carro: pic.twitter.com/vczC7Me3bc — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

Aguirre, quien explica que a pesar de haber estudiado en el mismo colegio con García, es cinco años menor que su victimaria y nunca han tenido ninguna relación de amistad, mucho menos amorosa.

Asegura que García inició buscando sus datos personales; correo electrónico, números telefónicos y la dirección de su casa. Al principio, como lo narra la chica, habría empezado con mensajes de texto vía celular o correo, pero ni ella, ni sus amigas, pensaban que se tratara de algo peligroso.

“En el 2020, año de la pandemia, el acoso de Rebeca incrementó. Vino casi diariamente a mi edificio, llenó de graffitis toda mi calle con mi nombre, mi apellido, mi usuario. Mandaba motorizados a entregarme cosas. Cientos de mensajes diarios. Se creó cuentas con mi nombre”, continuó.

La perjudicada adjuntó fotos de los graffitis que pone al frente de su casa o correos perturbadores, diciéndole que la ama o en otras ocasiones, que la podría matar.

“Para este entonces sus familiares me pedían decirle “que yo tenia novio” y que así me dejaría en paz, que ella “jamás me haría daño”. Ellos mismos nos confirmaron que Rebeca tiene “Trastorno Limite de Personalidad” y por mensajes de ella supimos que adicionalmente consume drogas”, reveló Aguirre.

Y aunque creyeron que las cosas no podían escalar más, Rebeca encontró la manera de entrar al edificio donde vive la chica e intentó entrar a su auto. Cuando no pudo, por los seguros que tenía, se subió encima y por medio de los vidrios empezó a gritar y asustar a su víctima, quien no podía creer el alcance que pudo tener.

“Rebeca entró a mi edificio y esperó a que yo entrara con mi carro, salió corriendo hacia mi puerta y la intentó forzar, al no poder entrar se montó en el capó de mi carro, saltó en el techo, gritó. Gracias a mis vecinos pudimos dispersar la situación. A raíz de eso fuimos hasta el CICPC, ahi nos dijeron que ella no había cometido aún ningún crimen, por lo cual no nos podían ayudar de manera legal”.

“Rebeca ha estado internada, pero al salir del psiquiátrico, vuelve. Es un problema que no tiene fin y se ha sentido sin solución. Son 7 años de miedo a salir sola, de tener que esconderme, de tener que explicar por qué mi nombre está escrito por toda mi calle, de tener miedo”, finalizó.

