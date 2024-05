En video quedó registrado el momento cuando al parecer miembros disidentes de las Farc se presentaron ante soldados del Ejército Nacional en el departamento del Caquetá, exigiendo su retirada del área y amedrentando a los uniformados.

Las imágenes muestran a un individuo, identificado como delegado de las disidencias, dirigiéndose a los soldados con un tono desafiante. “Por fin nos estamos persiguiendo para hablar y no para darnos tiros y pues eso se ve un proceso y un cese al fuego”, inició el hombre acompañado del grupo armado ilegal.

En medio de la tensa conversación, el individuo les dice: “Lamentablemente, pues esta violación pone en riesgo, ese tipo de cosas, porque esto de bajar ya en el helicóptero si eso sí ya no se puede decir que es un patrullaje… Supongo que son profesionales, así como nosotros también somos profesionales de la revolución en armas. Venirnos acá a meternos cuentitos chimbos de que es que no veníamos a que veníamos aquí de patrullaje y eso, pues no nos llamemos a cuentos. Afortunadamente, venimos aquí dialogando y vuelvo y digo que mando unos tiros porque, pues eso es doloroso y para ustedes. Yo me imagino que usted sentirá el dolor como nosotros”.