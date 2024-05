Ignacio Baladán y ‘La Segura’ fueron tendencia en redes sociales hace algunos días por la propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’. A pesar de las lágrimas de la pareja, algunos aseguran que es mentira y fue la misma producción del canal quien lo cuadró.

Ahora, ‘La Negra Candela’ compartió un polémico video en sus redes sociales en donde habló del supuesto pasado amoroso de Ignacio Baladán, en donde expuso a su exnovia Luciana Fuster, quien actualmente es Miss Grand Internacional.

Además de eso, subió una entrevista hecha por Frecuencia Latina, de Perú, en la que habló Silvana Alicia, otra de las exparejas del famoso uruguayo, quien aseguró que Baladán le hizo mucho daño porque la engañó mientras estaban juntos:

“Yo me vine desde otro país para vivir con él. Me demostraba tanto amor, me demostraba tanta seguridad y que yo iba a ser la futura madre de sus hijos y que nos íbamos a casa. Planeamos todo para nuestro futuro“.

Ante estas declaraciones, ‘La Negra Candela’ comentó que no entendía cómo le había pedido matrimonio a ‘La Segura’ si él estaba acostumbrado a otro tipo de mujer:

“A él solo le gustan las mujeres hermosas, espectaculares, importantes, que le den visibilidad. Para que vean, para que vean“.

Usuarios en Internet no se quedaron callados:

“Yo tomando nota. Está bueno el chisme”, “están tal para cual, igual de gamines”, “totalmente. Esa pedida de mano fue lo más fingido y todo por seguidores y vistas. El tiempo lo dirá todo, pero estoy segura de que con ‘La Segura’ no se queda y ella quedará muy insegura“.

