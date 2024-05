En el programa de este jueves, 2 de mayo, ‘La Segura’ fue sorprendida por su novio Ignacio Baladán, quien ingresó al ‘reality’ con un ramo de flores para pedirle matrimonio, mientras ella, sin moverse, lo miraba desde una silla.

Cuando ‘El jefe’ dio la orden, la creadora de contenido estalló en emoción y aceptó la propuesta de su pareja, gritando que lo “amaba mucho” y que se sentía mu feliz de volverlo a ver.

De hecho, el uruguayo, que estaba llorando, se vio muy emocionado por el momento y contó que estaba nervioso antes de hincar su rodilla para sacar el anillo.

Ignacio le pidió matrimonio a la segura 🥹♥️ #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/BKpYBh9z2h

— Lighting Up The Sky (@LightUpTheStar) May 3, 2024