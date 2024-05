Una de las parejas más unidas dentro de ‘La casa de los famosos’ es ‘La Segura y Karen Sevillano. Desde que entraron, su amistad se fortaleció tanto que básicamente se volvieron una sola.

Algunos televidentes y usuarios en Internet dicen que Natalia Segura ha mantenido su confianza y su fuerza gracias a Sevillano, quien es la que tiene una personalidad más ruda.

Sin embargo, no todos opinan que sea lo más positivo para ella. Marcela Reyes, quien conoce a las dos mujeres que están en ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la ‘Segura’ y las críticas que ha recibido por su comportamiento en el ‘reality’.

“Me parece que es una persona noble, una persona muy amorosa con su gente. Siempre nos reunimos en privado, entonces podía ver el ser humano que era. Siento que su imagen se ha afectado. Yo también conozco a Karen Sevillano y también la quiero mucho, pero siento que Natalia, por ser tan amorosa, se entregó mucho a Karen y no ha dejado verse realmente, no ha podido reflejar su personalidad. Yo siento que ‘La Segura’ como tal, no está dentro de esa casa. Está tan reprimida y se ha dejado guiar tanto, que no ha podido mostrar lo que es ella”, terminó por decir Reyes.

Usuarios no dudaron en comentar su publicación y en criticar a Segura:

“Entonces es una mujer que le falta personalidad y que se deja influenciar mal”, “pues no tiene personalidad y de verdad su comportamiento deja mucho que decir”, “ahora sí está demostrando lo que es, y de noble no hay nada”, “esta es la cereza que le faltaba al pastel, ¿cuál amorosa?”.