El actor de ‘Rigo’ aclaró a través de su cuenta de Instagram cómo fue su salida del ‘reality’ y contradijo a ‘la Segura’ quien acusó a un participante del programa de deteriorar la salud mental de Gutiérrez y eso supeditó la decisión de salir de ‘La casa de los famosos‘.

(Vea también: Exparticipante da detalles inéditos del encuentro entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada)

“Yo sé que este man que te está metiendo al hoyo, él no te la mete de frente sino por el oído y suavecito”, le dijo la ‘influenciadora’ a Sebastián González y Camilo Pulgarín.

Aunque, la creadora de contenido no dio nombres, algunos seguidores indicaron que se trataría de Julián Trujillo.

Las declaraciones de ‘la Segura‘ incomodaron a Sebastián Gutiérrez, quien recientemente se expresó sobre esos comentarios y su partida.

“Me tiene incómodo y molesto. Con respecto a ‘la Segura’ y Julián, y si Julián tuvo la culpa de que yo saliera… No tengo por qué asumir la responsabilidad de lo que otros piensan, dicen o hacen. Yo siempre fui claro cuando se insinuó eso de que Julián no tenía nada que ver con mi salida ni mi estado emocional. Nadie tiene ni idea de las cosas por las que pasé porque ese es un secreto confidencial entre el médico y yo. Por eso fui a la casa decirles que estoy bien, ya que estaban preocupados”, dijo Gutiérrez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

En entrevista con Pulzo, el intérprete indicó que su salida se debió a problemas de salud mental que presentó por cuenta de una depresión que fue detectada hace unos años.

“La salida radicó en mi salud mental, venía luchando con una depresión solo, entonces creí que yo podía con eso y me di cuenta que no, porque tuve problemas con algunos profesionales de la salud. Hasta finales del año pasado pude reconocer lo que padecía”, contó Gutiérrez.

Lee También

Después dijo: “Nos hicieron pruebas y salí bien. Mis temas de depresión no eran médico y me dan en algunos meses en especial. Yo creo que ‘La casa’ me ahorró mucho tiempo y vi otras circunstancias que no había visto. Por eso estuve en una encrucijada y decidí apostarle a mi salud”.