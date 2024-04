‘Devuélveme la vida’ es la nueva producción de Caracol Televisión, que narra una apasionante historia de amor, la cual retrata un melodrama de época que gira en torno a la dinastía Azcárate, una de las familias más poderosas del Valle del Cauca.

La historia cuenta con un elenco de lujo con actores reconocidos como Manuel José Vesga, María José Camacho, Ricardo Mejía, entre otros actores de trayectoria.

Quién es María José Camacho, protagonista de ‘Devuélveme la vida’

María José Camacho da vida a Mariana Azcárate en la nueva serie de Caracol Televisión, siendo este su primer protagónico en televisión. Aparte de ser actriz es cantante y bailarina.

“En televisión estuve en ‘La nieta elegida’, participé en ‘Pálpito’ y ahora estoy esperando que salgan algunas producciones que trabajé el año pasado y no deben demorar en salir”, contó María José a Pulzo.com.

Después dijo: “Yo inicié mi carrera en el teatro musical en Colombia. En Broadway me presenté (ver mapa) y también estuve bailando en Egipto“.

Camacho recordó una de las anécdotas mientras hizo el ‘casting’ para ‘Devuélveme la vida’. “En un comienzo pensé que me había ido mal porque el director no me decía nada, pues con su silencio pensé que me había ido pésimo”.

“Luego, me contó mi mánager que había quedado con el personaje y eso para mí fue absurdo. Para mi carrera fue un logro y un reto actoral grande”, dijo a este medio la actriz.

En su personaje, Mariana, hija única de Alfredo Azcárate, miembro destacado de una de las familias más adineradas del Valle del Cauca, perdió a su madre, Victoria Molina, en un trágico accidente a una temprana edad. Mariana se distingue por su belleza, encanto y modales exquisitos enamorada de Joaquín Mosquera, un amor imposible al que desafiará.