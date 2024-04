El chef Jorge Rausch dio a conocer su opinión sobre la salida de Chris Carpentier y por qué no estará en esta temporada del ‘reality’ más importante de Colombia.

Carpentier expresó a través de una transmisión en vivo que su salida del ‘reality’ se debió a su deteriorado estado de salud que lo obligó a priorizar ese tema.

“Me enfrenté a temas emocionales, que se vieron reflejados en mi cuerpo, yo no podía ni siquiera caminar hacia el atril. Muchas cosas no se ven en el programa, pero Claudia tenía que acercarme los cubiertos porque el dolor que sentía no me permitía agacharme”, contó Carpentier, exjurado de ‘Masterchef’

Luego contó: “Este año iniciaré una escuela de gastronomía, restaurante y coctelería, será una plataforma que promueve el disfrute de la mesa con muchos invitados, cocineros y bartenerders latinoamericanos”.

Según Carpentier, el restaurante estará ubicado en Quinta Camacho, Bogotá. (ver mapa).

Por su parte, el chef Jorge Rausch, quien compartió varias temporadas del ‘reality’ con el chileno, no dejó pasar la oportunidad para comentar desde su punto de vista qué había pasado con el exjurado.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram Rausch contó:

“¡Chris está trabajando a tope para abrir su nuevo restaurante que va a ser la locura! Que abra ya”, agregó el chef.

