Telemedellín aspira a convertirse en un medio de comunicación más próximo a los paisas, ofreciendo nuevas historias contadas de forma innovadora para acercar al ciudadano a uno de los canales más queridos por los habitantes de Medellín en la cabeza de la gerente del canal, Vanessa Palacios.

Andrés Noreña, ex de Caracol Televisión, es el director de noticias de Telemedellín

Andrés Noreña, un destacado periodista con una trayectoria que abarca medios como Teleantioquia, Red+ Noticias y Caracol Televisión ha llegado con su compromiso actual con el periodismo al medio Telemedellín como director de noticias, lo cual refleja una carrera marcada por la pasión y el compromiso con la información.

En entrevista con Pulzo.com, contó que su viaje en el periodismo comenzó de manera coyuntural y circunstancial. Después de considerar la medicina y enfrentar exámenes rigurosos, encontró en la Comunicación Social y el Periodismo una pasión por la escritura que lo llevó a explorar este campo con determinación.

Noreña se adentró en el mundo del periodismo con una inclinación hacia lo escrito, pero con el tiempo descubrió el potencial del periodismo audiovisual, especialmente cuando presentó en Teleantioquia, una de sus primeras casas periodísticas donde se dio a conocer, además su experiencia se enriqueció narrando historias a través de imágenes.

Antes de unirse a Caracol Televisión, formó parte de Red+ Noticias, lugar en el que fue pionero en la cobertura regional de Antioquia.

“Mi participación como corresponsal allí fue crucial para mi posterior ingreso a Noticias Caracol. Recuerdo con sorpresa y emoción cómo Álvaro García, el director de ese canal, destacaba la importancia de nuestra labor desde Antioquia, reconociendo el desafío que significaba abrir un noticiero nacional desde esa región”, contó Noreña a este medio.

Aunque tenía solo 24 años, asumió con responsabilidad y determinación este nuevo reto, consciente de la oportunidad que se le brindaba.

Su paso por Caracol Televisión, donde trabajó durante una década, le proporcionó una valiosa experiencia en la cobertura de noticias generales, políticas y económicas. Sin embargo, también enfrentó momentos difíciles, como la cobertura de tragedias aéreas como la del equipo de fútbol Chapecoense, que lo llevó al límite emocional y lo hizo reflexionar sobre su labor como ser humano frente a la tragedia.

“Cuando me senté después de estar en directo con la tragedia, empecé a

temblar, volví en sí a la persona y no al periodista y me di cuenta de lo que estaba viviendo y me agarré a llorar, esto lo ha contado poco”, contó el periodista.

A pesar de los desafíos y momentos adversos, Noreña ha mantenido una dedicación inquebrantable a su profesión. Desde su nuevo rol en Telemedellín, se ha propuesto recuperar el prestigio del canal y transformarlo en un referente informativo a nivel regional y nacional.

Con un enfoque 360 en la cobertura de noticias, busca destacar las historias de todas las comunidades, tanto urbanas como rurales, y garantizar un equilibrio informativo sin inclinaciones políticas. Para Noreña, el periodismo va más allá de los premios y reconocimientos personales; su objetivo es que el trabajo periodístico se hable bien y se reconozca por su calidad y equilibrio noticioso.

Con una mirada hacia el futuro, se esfuerza por posicionar a Telemedellín como un canal de referencia, donde la voz de la gente sea escuchada y donde el periodismo sea una herramienta para el bienestar de la sociedad.

Gabriel Villa, experiodista de RCN es el subeditor de noticias de Telemedellín

Por otor lado, Gabriel Villa, un experimentado periodista que está comprometido con narrar la realidad de Medellín y sus alrededores, refleja una pasión por informar que trasciende fronteras y plataformas en su rol de subeditor del canal.

Su experiencia en el periodismo abarca desde la cobertura deportiva hasta temas de orden público y derechos humanos, enfrentando tragedias y desafíos con profesionalismo y sensibilidad.

Su trayectoria lo ha llevado a medios como Telemedellín, canal donde inició en el periodismo, hasta pasar por el Canal RCN, lugar en el que se destacó como corresponsal durante cinco años antes de regresar a la casa periodística que lo vio crecer.

En su nueva etapa en el canal paisa, Villa se une a un equipo joven, dinámico y con experiencia, comprometido con la filosofía de narrar la ciudad desde sus raíces. Junto a la gerente del canal la periodista Vanessa Palacio, quien hizo parte como presentadora para medios deportivos como ESPN y Win Sports+, quieren darle una nueva imagen al canal que es referente de varios ciudadanos.

Villa y su equipo están revitalizando la imagen del canal, apostando por una narrativa fresca y comprometida con la realidad local. Con cambios en la imagen y la programación, Telemedellín se prepara para ofrecer una experiencia informativa renovada y cercana a la comunidad.

Desde el nuevo set y con su nuevo logo ‘De nuevo aquí te vez’, Villa y el equipo de trabajo del canal junto con el director de noticias, Andrés Noreña se proponen contar historias que vayan más allá de las tragedias, destacando lo positivo y lo inspirador de la vida en la ciudad y los barrios.

Con un enfoque en la diversidad y la inclusión, buscan mostrar la verdadera esencia de Medellín a través de investigaciones propias y un equipo periodístico diverso y comprometido. Con metas claras y una visión ambiciosa, Villa está listos para narrar la gran ciudad, desde sus barrios hasta sus municipios vecinos, con el objetivo de ofrecer una experiencia informativa completa y enriquecedora para todos los televidentes.

