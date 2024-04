Esta semana, ‘La casa de los famosos’ sorprendió a los televidentes con la inesperada salida de Ornella Sierra, quien al contestar el teléfono tuvo que abandonar la casa de inmediato. Sin embargo, aunque muchos llegaron a pensar que había quedado eliminada, se ganó un beneficio para pasar unas horas en otro espacio y ver a sus compañeros.

De hecho, este miércoles 24 de abril la creadora de contenido regresó a la casa y desató la locura de los demás participantes, quienes no entendían qué era lo que estaba pasando.

Acá, el momento de su vuelta:

Pero las sorpresas para las celebridades no quedan allí, pues en las últimas horas se conoció que uno de los concursantes que ya fue eliminado volverá a la casa en los próximos días.

Se trata de nada más y nada menos que de Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, quien se despidió de la competencia el pasado 31 de marzo.

La noticia la entregó Carmelo Rendón, que aparece en las redes del ‘reality’, al señalar que el creador de contenido regresará a la producción. Lo que no dejó claro fue el rol con el que volverá, pues se desconoce si será como participante o tendrá alguna misión especial encomendada por el jefe.

“Oigan, les tengo un chisme. Esto es el galón de la semana. Imagínense que me averigüe que ‘Culotauro’ va a entrar a ‘La casa de los famosos’, solo me falta averiguar a qué va a entrar. ¿Será que le quiere decir algo a Diana Ángel? ¿Va a revolucionar esa casa? ¿Se quedará? Todavía no sé”, aseguró Rendón.