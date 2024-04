Los participantes de ‘La casa de los famosos’ quedaron en ‘shock’ cuando la orden del ‘Jefe’ fue para que Ornella abandonara el espacio, teniendo en cuenta que ella fue la que contestó el teléfono.

Al principio ‘La Segura’ era la más tranquila, mencionando una parte importante del contrato que dice que solo los televidentes pueden votar para expulsar a alguien.

Diana Ángel, quien no entendía nada, no paraba de llorar y de decir que no era justo. Al otro lado, Ornella pasaba sus 24 de privilegio comiendo todo lo que ella quisiera, descansando y tomando un respiro aparte del ambiente que se vive con el resto de participantes en un mismo ambiente.

Lo cierto es que llegó el momento de que Ornella entre por la puerta y vea la reacción de sus compañeros, quienes no han pasado buenos momentos desde que Sierra salió.

En la dinámica de congelados, ‘El Jefe’ volvió a ingresar a Ornella y fue recibida con las mejores energías.

‘El Jefe’ le ordenó a la participante volver y muchos de los que estaban adentro, como Diana e Isabella Santiago, no pudieron evitar las ganas de llorar de la emoción.

‘La Segura’ la abrazó muy fuerte y hasta ‘Pantera’, quien se ve como un participante muy fuerte, se mostró vulnerable y completamente feliz por la llegada de Ornella, sobre todo porque él fue quien más la apoyó para que contestara la llamada sin saber lo que le esperaba a Sierra.