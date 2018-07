Uno de esos temas se trató cuando Vicky Dávila le preguntó sobre su mamá en vivo.

“Yo que soy mamá, imagino cómo vive de orgullosa su mamá. ¿Qué le quiere decir frente a toda la gente que lo está viendo y escuchando a su mamá?”, preguntó Vicky.

A lo que Quintero respondió: “Bueno, con mi mamá, la verdad es que no tengo palabras. Es mi mejor amiga, es la persona que cuando lloro está ahí, es la persona que cuando estoy alegre está conmigo, es una persona que luchó mucho por sacarme adelante, que tuvimos muchos problemas en nuestra infancia, con el crecimiento mío, pero que no dio un brazo a torcer y que hoy simplemente tengo palabras de agradecimiento, de que quiero ser ese hijo ejemplar que siempre he sido para ella, esa compañía”.

Sin embargo, el momento que tocó el lado sentimental del volante colombiano se dio cuando Vicky le preguntó por un sueño que quisiera cumplir en su vida.

En ese instante, Juan Fernando le dijo que quisiera que su abuela estuviera viva. Su sentimiento fue tal que no aguantó y comenzó a llorar. “Me pongo un poco sentimental porque… esa ha sido otra mano derecha mía”, dijo.

“¿Por qué fue tan importante para usted ella?”, preguntó Vicky.

“No solo para mí, para mi familia, para todos. Y que, donde quiera que esté (lágrimas). Qué pena, qué pena ponerme así, pero… ella ha sido nuestra fuerza, tanto estando viva, como cuando no está. Y que hoy la familia se siente muy orgullosa por todo lo que ha hecho. Y que aquí estamos con nuestro abuelo”, relató ‘Quinterito’.

Luego de esto, la periodista le dijo que, seguramente, su abuela está feliz de verlo triunfar, de verlo cumplir sus sueños. “De verlo tan amado por tanta gente en Colombia, y tanta gente que usted le brinda felicidad jugando al fútbol”, agregó.

Finalmente, Vicky le dijo: “Juan Fernando, usted y yo no nos conocemos, es la primera vez que hablamos, pero lo quiero mucho”.

“Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser colombiano y cada día quiero darles muchas alegrías a todos ellos. No tengo palabras para agradecerle todo esto”, agregó el jugador colombiano.

Esta es la entrevista completa de Quintero en La W (el momento de su llanto se dio el minuto 1:03:00):