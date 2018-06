Si @hugosanchez_9 si!!! Este “Colombiano” como lo llamaste de manera despectiva, discriminatoria y arrogante, este gran profesional, este hombre honesto, etico y trabajador, es el que acaba de ganarle, dirigiendo a la Seleccion de Futbol de tu Pais, por primera vez en la Historia a La Seleccion de Alemania en una Copa Del Mundo!!! Asi que cerra bien el …. y mejor disfruta de lo bien que este Gran Entrenador “Colombiano” tiene jugando a @miseleccionmx!!! #Bocon 🐸🤐#GrandeProfe #GrandeJCOsorio

