La incursión inicial de la plataforma Catholic Answers en el mundo de la Inteligencia Artificial terminó abruptamente, cuando el grupo decidió retirar su personaje de chatbot, el “Padre Justin”, sólo dos días después de presentarlo.

El chatbot fue objeto de duras críticas por parte de católicos de diversas tendencias ideológicas. Algunas quejas tenían que ver con fallas tecnológicas, pero la mayoría de la gente parecía preocupada por los errores teológicos en las respuestas del robot, así como por las implicaciones teológicas latentes en el hecho de que hubiera sido creado.

Introducing Father Justin, the New Interactive AI from Catholic Answers

Catholic Answers, the number-one lay Catholic apostolate of apologetics and evangelization, is excited to announce the release of our new “Father Justin” interactive AI app. This innovative digital… pic.twitter.com/GDs2KKx216

— Catholic Answers (@catholiccom) April 23, 2024