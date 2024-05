En Colombia, andar en motocicleta es cada día más común, ya que estos vehículos no son tan costosos, no tienen restricción de movilidad, no consumen tanta gasolina y muchos beneficios más, por lo que las personas han elegido este medio de transporte como su favorito.

De hecho, este es un mercado que viene en constante crecimiento, ya que hay algunos de estos vehículos que son muy económicos y cumplen con su función a cabalidad: transportar a las personas de un punto A a un punto B de forma más rápida y segura que en el transporte público.

Ante esto y al ver el tráfico en las principales ciudades del país, las personas siguen bastante interesadas en adquirir motos, pero nuevas para no tener que hacerles mantenimiento tan rápido, a lo que se sorprenden al ver el costo de muchos de estos vehículos.

Cuáles son las motos último modelo que se consiguen más baratas en Colombia

Tal como se puede apreciar en la página Tucarro.com, una de las páginas especializadas en vender vehículos de todo tipo, hay motocicletas modelo 2025 que no superan los siete millones de pesos, por lo que son muy accesibles y muchas personas la pueden adquirir.

Por ejemplo, para alguien que solo necesite la moto para ir al trabajo, que no está ubicado tan lejos, está la AKT NKD Eiii, la cual tiene una cilindrada de 125 cc, es de transmisión mecánica, viene con frenos de disco y campana y se puede conseguir por un valor de $ 5’200.000 pesos.

Por otro lado, también está la opción de la Honda CB100, la cual viene con una cilindrada de 98.98 cc, motor de 4 tiempos, 6.9 caballos de fuerza y también tiene transmisión mecánica. Esta se consigue por un valor de $ 6’100.000 pesos.

Finalmente, como tercera opción que puede comprar con menos de 7 millones de pesos (menos de lo que cuesta un celular actualmente), también puede encontrar la Yamaha YCZ 110, la cual tiene una cilindrada de 149 cc, 4 tiempos, alimentado con inyección electrónica y con una potencia de 12,3 caballos de fuerza. Esta moto, que también es último modelo, se consigue desde los $ 6’600.000 pesos.

Ahora, si busca otra marca que sea buena, pero también económica, puede encontrar Suzuki GN 125, la cual es mecánica, viene con cinco velocidades, tiene 12 caballos de fuerza y también la puede adquirir desde los $ 6’999.000 pesos.

De esta manera, si está buscando una alternativa al transporte público que le sirva para moverse por la ciudad y no quiera gastar una millonada en gasolina, mantenimiento y demás, tiene estas opciones para que pueda tener su vehículo propio.