Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Minutos después de caer en Barranquilla por 2-1 contra el Junior, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y analizó lo que fue la actuación del cuadro azul. Sumado a eso, se refirió a lo sucedido en el final del partido.

(Lea también: Jugador del Junior recibió duro golpe de Daniel Ruíz y terminó con la cara ensangrentada)

“Me parece que por lo menos en el primer tiempo tuvimos opciones, así como el Junior. Ya en el complemento, ellos con el marcador a su favor estaban más tranquilo y nosotros por intentar buscar un empate por momentos nos descubrimos atrás. Pero igual quisimos competir, buscar un empate, llegar. Indudablemente que Junior también se defendió bien”, analizó de entrada el entrenador de Millonarios.

Sumado a eso, el estratega samario afirmó que hubo muchas imprecisiones con la pelota en los pies, mismas que perjudicaron al equipo en campo: “No fue que Junior nos quitó el balón, fue que se los regalamos y ya en el complemento ellos se acomodaron mejor. El caso de que no veamos ese Millonarios de las fechas anteriores como habíamos ganado, tampoco es que hayamos sido un Millonarios desconocido. Estos son partidos de finales y de pronto en el último minuto habíamos podido empatar, pero Junior ganó bien”.

“Uno de pronto se va con la idea y preocupación de que hay que mejorar, pero la tranquilidad que es el primer partido del cuadrangular; insatisfecho yo no estoy. El equipo por momentos intentó competir como se compite en los cuadrangulares, pero hay que irnos tranquilos”, complemento el ‘embajador’.

El planteamiento táctico durante el juego

La alternativa que teníamos nosotros, y la hemos hecho en mucho partidos, es poner a Daniel Ruiz de extremo y jugar con doble nueve. Hemos jugado muchos partidos así, pero esta vez no salió. Cuando uno tiene dos atacantes hay que buscar la posibilidad de que alguien le lleve el balón y pensamos que Larry Vásquez era el hombre indicado para eso”.

(Vea también: Clásico femenino entre Millonarios y Santa Fe terminó en pelea; hubo varias expulsadas)

Las bajas de Millonarios

“Indudablemente que se habla de la ausencia de Daniel Cataño y Macalister Silva, porque lo de Andrés Llinás fue la noche anterior, y la verdad es que para cualquier equipo esos jugadores son muy importantes, no solo en Millonarios, porque son buenos y titulares; ellos se sienten, pero nunca pienso en los que no están, sino en los que sí, en darles ánimo y corregirlos, también pensando en que ese grupo de lesionados vuelva prontamente”.

Lee También

¿Qué pasó en la última jugada del partido? ¿Era penal?

“La última jugada, yo no tengo ojímetro para eso, yo voy a buscar a mis jugadores tengan la razón o no, no podemos pensar en que podamos salir expulsado de ninguna manera, a lo mejor ellos ‘calientes’ no saben lo que puede repercutir una expulsión, pero yo sí sé cómo nos puede afectar. El árbitro hizo lo que tenía que hacer, terminó el partido y ya se piensa en el próximo. La equivocación que hizo mi grupo fue ir a buscar el árbitro”.

🫱 Y sobre la jugada de final de partido en donde Millonarios reclamó penal: Para mí hay exageración del jugador visitante quien siente el contacto de Didier Moreno en la espalda y se lanza. Me parece que Betancur juzgó bien ahí la acción en campo #LigaBetPlay pic.twitter.com/kE4BsyxrFY — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 5, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.