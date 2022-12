Linda Caicedo le llevó 'suerte' a Argentina en Qatar 2022: gozó el triunfo de Lionel Messi

Como una espectadora de lujo, la futbolista más importante de Colombia en el último tiempo, Linda Caicedo, estuvo presente en la emotiva clasificación de Argentina a la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022, tras golear (3-0) a su similar de Croacia en el estadio de Lusail. (Le puede interesar: Ronaldinho, espectador de lujo en el pase a la final de Argentina en Qatar 2022) Caicedo, con la camiseta de Lionel Messi puesta, disfrutó de una jornada pletórica, en la que su ídolo marcó un gol y puso otro en una noche especial para los dirigidos por Lionel Scaloni. Con una ubicación privilegiada, la delantera gozó de esta inolvidable experiencia, ante más de 80.000 personas.

A través de sus redes sociales, Linda compartió su felicidad por disfrutar de la máxima cita a nivel de selecciones del planeta, en la rama masculina. La misma a la que asistirá en agosto del año entrante a Australia y Nueva Zelanda, pero en la rama femenina, haciendo parte del equipo ‘tricolor’. “El significado que tiene poder ver jugar a Leo es increíble”, expresó la vallecaucana, quien sonriente posó ante las cámaras y gozó como si fuera una argentina más el ‘antes, durante y después’ de la presentación ‘albiceleste’, en la que otro de los protagonistas fue el delantero Julián Álvarez. (Lea también: Lionel Messi y más récords que batió contra Croacia, en la semifinal de Qatar 2022) Tal parece que Caicedo, elegida como la mejor jugadora Sub-20 del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), le trajo suerte al elenco sudamericano, que buscará acabar con 20 años de hegemonía europea en el torneo, guiados por su ídolo. Como embajadora de la marca de ropa que auspicia al equipo ‘gaucho’, Linda no perdió la oportunidad para lucir la mejor ‘pinta’. Y contagiar su alegría a los connacionales que, ante la ausencia del elenco ‘cafetero’, decidieron hacerle fuerza a Argentina en el certamen orbital. ¿Estará Linda en la definición del título? Aún no se sabe. De lo que sí se tiene certeza es que ya se ‘codea’ con las grandes figuras del fútbol, como exponente del talento que hay en el país. No en vano el Fútbol Club Barcelona de España le está siguiendo los pasos, para hacerse a sus servicios.