Un nuevo aficionado fue expulsado del estadio Al Thumama, en Qatar, durante el partido que se jugaba este martes entre Irán y la selección de Estados Unidos. El hombre portaba un brazalete que estaría atentando contra una de las normas más sagradas de ese país.

El hombre, según el diario Mirror de Reino Unido, era partidario de Estados Unidos y fue fotografiado alzando su brazo y mostrando con orgullo un brazalete con los colores de la bandera LGBT.

An American fan wearing a rainbow armband appeared to be escorted out of the stadium before Iran vs. USA pic.twitter.com/hDhUJKiSJ2

