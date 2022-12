La violencia en el fútbol es un tema que afecta a cualquier país del mundo. El más reciente caso que se conoce se presentó en Turquía cuando un energúmeno, que no debería ser catalogado como hincha, decidió agredir físicamente a un jugador.

En el video, que se ha viralizado en varios medios de comunicación y redes sociales, se ve al sujeto como le parte el banderín de tiro de esquina en la espalda al portero Ozan Evrim Ozenc.

(Vea también: Contraataque de hinchas cataríes a Alemania: revivieron escándalo de racismo de Mesut Özil)

Este es el video:

A dark, dark day in Turkish football after this sickening attack on Altay GK Ozan Evrim Ozenc in derby vs Goztepe.

According to @gchahal, he was left with a 4cm gash to the head and a haemorrhage having been struck with a stick by a fan.

Disgusting.

pic.twitter.com/QkBmojpaJK

— Sacha Pisani (@Sachk0) November 27, 2022