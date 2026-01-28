Bogotá sumó un nuevo millonario luego de que un jugador acertara los números 04, 17, 22, 28 y 30 del sorteo No. 0475 de Miloto y se quedara con el premio mayor de $300 millones. El tiquete ganador fue comprado bajo la modalidad automática en un punto de venta de la red aliada PagaTodo, en lo que se convierte en el segundo premio mayor del juego que cae en 2026.

Con este resultado, ya son 16 las veces en las que el premio mayor de Miloto ha llegado a la capital del país. De ese total, en 10 oportunidades el ganador eligió la modalidad automática, mientras que en 6 ocasiones la selección de los números fue manual, consolidando a Bogotá como una de las ciudades más afortunadas en este juego.

El sorteo No. 0475 dejó además más de 10.700 ganadores, con una bolsa total superior a $380 millones en premios, ratificando a Miloto como una de las opciones más atractivas para quienes buscan ganar con menos números. El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar en la página oficial de Baloto los pasos y condiciones para reclamar su premio.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 25 de enero de 2026, Miloto ha entregado más de $40.650 millones en premios, correspondientes a 2.425.751 ganadores, y ha transferido más de $18.212 millones al sistema de salud del país. El juego se puede adquirir a través de www.baloto.com

, desde celular o computador, o en más de 43.000 puntos de Su Red, SuperGIROS y grandes superficies en todo el territorio nacional.

