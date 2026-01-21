Un habitante del municipio de Bello, en Antioquia, se convirtió en el primer gran ganador de Miloto en 2026 al llevarse el premio mayor de 1.000 millones de pesos. El afortunado acertó los números 01, 09, 13, 17 y 20 en el sorteo número 0471, marcando además la segunda vez en la historia de este juego en la que se entrega un premio de esa magnitud.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el comunicado oficial, el tiquete ganador fue comprado bajo la modalidad manual en un punto de venta físico de la red aliada Gana, en Antioquia. Con este resultado, Bello se consolida como un municipio recurrente en la entrega del premio mayor, ya que esta es la tercera vez que Miloto cae allí, aunque en las dos ocasiones anteriores el boleto se había adquirido por medio de la plataforma digital baloto.com.

(Vea también: MiLoto cayó y dejó un nuevo millonario en Colombia: premio alcanzó un acumulado histórico)

El sorteo 0471 no solo dejó al nuevo millonario, sino que benefició a más de 19.000 jugadores en todo el país, con una bolsa total de premios que superó los $1.140 millones. El ganador del premio mayor deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar en el sitio web oficial de Baloto los pasos y condiciones para hacer efectivo el cobro del dinero.

Lee También

Desde su lanzamiento, Miloto se ha consolidado como uno de los juegos más atractivos del país. Entre octubre de 2023 y enero de 2026, ha entregado más de $39.726 millones en premios. Actualmente, el juego puede adquirirse de manera digital o en más de 43.000 puntos físicos de Su Red, SuperGIROS y grandes superficies a nivel nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z