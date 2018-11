En la grabación se puede ver a la exprotagonista de novela alardeando de su nuevo anillo vibrador en el dedo corazón, que según ella, se lo regaló su pareja para pedirle matrimonio.

“Mi novio me pidió matrimonio, mire lo que me dio. ¡Hermoso anillo, vibra y todo! ¡Si, si si, me caso!”, fueron las sarcásticas palabras que pronunció Yina en dicho video.

Sin duda, muchos de sus seguidores tomaron con gracia la propuesta de matrimonio, mientras otros empezaron a hablar de la efectividad del juguete sexual.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Petro lanza pulla a Iván Duque sobre su gusto musical en medio del paro universitario

“Con anillo vibrador cualquiera se casa”, “si vibra, creo que se confundió de anillo”, “ese lo va utilizar para la luna de miel”, “esa vaina no sirve para nada”, “lo usó en la noche, y luego se lo puso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la red social.

El video ya cuenta con más de 148 mil reproducciones y 300 comentarios.

A continuación, el video compartido por Yina: