Carolina Cruz se ha caracterizado por no ocultar sus sentimientos y opiniones en sus participaciones en ‘Día a día’, tanto así que ha tenido algunas salidas en falso y le han llegado muchas críticas. Pero en esta oportunidad, por el relato de la muerte de un perrito de uno de los exparticipantes del ‘Desafío’, fue muy lógico que reaccionara así.

Y es que, lo que contó David Stiven Mateus Gavilán, reciente eliminado del ‘reality’ de Caracol Televisión, fue muy crudo y directo. Sobre todo, para hablarlo en un programa de televisión, que se emite en vivo y en horario familiar.

Reacción de Carolina Cruz por historia de Mateus sobre la muerte de su mascota

Iván Lalinde fue el que puso el tema de conversación, después de hacer una mención comercial de una marca de comida para mascotas, que tiene una campaña de adopción. Y aunque la idea era tener una historia amable, pasó todo lo contrario.

“Mateus, ¿vos tenés mascota?”, dijo Lalinde y empezó a conocerse el triste episodio en voz de la misma Carolina Cruz: “No, me está contando una historia que es traumática, que quisiera borrar de su recuerdo” y siendo directo, el joven dijo: “Lo atropellaron”.

La triste historia de la mascota del eliminado de 'El Desafío' 👀 pic.twitter.com/v8390xDG8n — Ana (@PuraCensura) May 29, 2023

Después, hubo más detalles de lo ocurrido con el perro, del que no se conoció nunca su nombre, pero Mateus siempre ha sido muy detallista con sus palabras y así siguió contando:

“Yo llegué, lo habían estrellado, mi mamá lo tenían en la sala, pero fue feo. El perrito estaba de lado, como partido, seguía vivo, se movía y se movía, no sabía qué hacer”.

Conforme avanzaba la historia y se conocían más detalles, los presentadores se mostraban conmovidos, pero Carolina fue la que más impresión mostró cuando el eliminado del ‘Desafío’ habló de un crudo pensamiento que tuvo: “En esa época estábamos en el paro, no había veterinarias abiertas y no había nada. Llegué a pensar: El perro está sufriendo, ¿será que lo ahorco y hago que muera?, porque no sabía qué hacer. Como por desesperación”.

Cruz intentó explicar lo que dijo el invitado a ‘día a día’ y dijo: “Por el desespero y de la angustia de verlo sufrir”, pero Mateus siguió hablando: “Es que no se movía, literal, estaba partido y era una escena pailas…”.

Catalina Gómez intervino, intentando cambiar el ánimo de los presentes en el set del programa, así lo dijo: “Pero no te quedes con ese momento tan duro y traumático, sino con esos cuatro años. Me imagino que fueron muy especiales”. Pero Mateus seguía con el recuerdo en su cabeza y siguió hablando del tema:

“Obvio, pero quedé con ese trauma y lo que me da rabia es que el ‘man’ del carro no haya parado. ¡Qué desgraciado! Ojalá esté viendo esto”.

Iván Lalinde, de nuevo, intentó cambiar el tono y llevar el ánimo un poco más arriba, explicando que hay accidentes y que no todo es de gente mala: “Seguramente, no lo hizo a propósito. Con toda seguridad, es un tema accidental y los accidentes pasan”.

Pero parecía imposible cambiar el pensamiento del eliminado del ‘reality’ y dijo con algo de molestia: “No sé, hay gente muy loca”. De nuevo lo apoyó Carolina Cruz, que quedó bastante impactada con la historia de la mascota que murió de una forma tan trágica: “Hay gente que lo hace a propósito y hay gente que no se dio cuenta, fue de noche, sintió un golpe y no vio. Pero hay gente que sí lo hace así”.