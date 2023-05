Todo pintaba mal para el concursante naranja después de que se lastimó en el desafío de sentencia premio y castigo. El dolor que le quedó en la ingle en un aparente cruce con ‘Sensei’ pasó factura y lo diezmó en la competencia.

En el desafío a muerte, Mateus se vio enfrentado a ‘Rapelo’, ‘Sensei’ y Yan. El ‘box’ negro fue bastante oscuro el hombre de Gamma, que quedó apeado en la penúltima eliminación de un hombre en la etapa de tres equipos en el formato de Caracol Televisión.

Y es que Mateus tuvo que ser revisado por el equipo médico del programa, volvió con sus compañeros y les dijo que no sentía que pudiera entregarse al 100 %, pese a que los demás Gamma trataron de apoyarlo.

De hecho, el ‘desafiante’ dijo que sentía miedo y nervios porque no podía moverse correctamente y, en un ‘Desafío The Box’ lleno de tensiones y polémica, simplemente, el físico no le dio.

Este es el video de la competencia:

Desafío a Muerte de hombres pone a prueba su fuerza y concentración | Desafío The Box 2023" class="embed-responsive-item">

Desde el principio de la prueba se notó su desventaja, se quedó relegado, mientras Yan tomó la delantera. ‘Rapelo’, ‘Sensei’ iban escoltando, pero el dolor en la ingle de Mateus se hizo notorio.

Además, durante la prueba, cayó de una gran altura y eso repercutió en su molestia. Mientras, ‘Flaca’, de las más punzantes del ‘reality’, dejaba salir su frustración por la segura salida de su compañero.

Al final, ‘Sensei’ remontó y le quitó el primer lugar a Yan, que quedó segundo. ‘Rapelo’ terminó en el tercer puesto, pero sin mayor amenaza, pues el eliminado iba muy atrás como para representar algún riesgo.

Gamma sufrió una pérdida sensible, y el ‘Desafío’ sigue ardiendo.