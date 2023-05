El combate tenía varios factores que lo hicieron especialmente brusco, como las fricciones que ya traen algunos participantes de varios equipos, especialmente ‘Guajira’, de Gamma, y Juli, de Beta.

La prueba consistía en empujar una pesada bola de un costado de la pista hasta posarla primero sobre un orificio ubicado al otro, lo que se prestaba para que algunos bloquearan el accionar de otros equipos y sobre todo se apelara a estrategias poco ortodoxas para impedir que los rivales puntuaran.

Curiosamente, los que más figuraron en los roces no fueron los que se esperaba que entraran en choque. Por ejemplo, ‘Mai’, de Gamma, protestó diciendo que ‘Rapelo’, de Alpha, la había apartado bruscamente tomándola del cuello. Ella protestó diciendo que se había sentido “vulnerada”, mientras que él dijo haberse disculpado varias veces:

“Yo a Mai ya le pedí disculpas cinco veces y me ignoró. Intenté ser caballeroso en esa parte. Sí, en el juego me excedí, pero no intenté ahorcarla ni nada. Fue que le mandé mi brazo y con mi exceso de fuerza, pues ajá, la eché a un lado”, confesó.