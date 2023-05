La popular ‘Guajira‘, integrante del equipo Gamma, se atravesó en un estrecho pasadizo por el que iban los competidores de Beta para evitar que estos ganaran el reto que se llevó a cabo en una pista de obstáculos llena de barro.

Esto hizo que Juliana Tovar, de Beta, confrontará con ella a tal punto que delante de la presentadora Andrea Serna la catalogó como una persona “falta de ética, con maldad, de doble moral e infantil”.

Entre tanto, ‘Guajira’ se defendió atacando a la famosa ‘Juli’ y explicó su actuar: “Lo hice en pro de mi equipo, me puse ahí para avanzar un poco suave. Pero no hay alguien con más doble cara y tramposa que ‘Juli’; yo siempre juego limpio”.

En consecuencia, el grupo ganador de la competencia fue Alpha, mientras que Beta –con retraso ocasionado– quedó en el segundo lugar por escasa diferencia, en tanto que Gamma fue último por amplio margen.

Las redes sociales reaccionaron con todo en contra de la mujer por su desempeño, que para muchos fue antideportivo.

De hecho, no la bajaron de “tramposa” y hasta le recordaron que “‘Juli’ podrá ser infiel, pero no tramposa”.

Acá, algunos de los memes y comentarios más ingeniosos:

— otra viendo el desafío (@teamoloui78) May 25, 2023

que inventa guajira, Juli podrá ser infiel pero no tramposa y no tiene nada que ver una cosa con la otra #DesafioTheBox pic.twitter.com/tRK1LXRq99

#DesafíoTheBox

Ve la Guajira dizque la justicia y que hay que ser leales y no sé que mondá y es cula tramposa JAJAJAJAJA pic.twitter.com/XlVXYRAOVi

— Es Danelia no Daniela 🇨🇴 Saw NCT¹²⁷ 25.01.23 (@Danevega24) May 25, 2023