En el capítulo emitido el 18 de mayo hubo reto entre 5 mujeres para definir cuál no seguiría en el programa. Fue así como se midieron entre sí Daniela Taborda, participante trans del equipo Alpha, y 4 integrantes de Gamma: Johanna Gómez ‘Flaca’, Kelly Ríos ‘Guajira’, Maira Alejandra Padilla ‘Mai’ y ‘Gema’, que fue última.

Lo particular fue que a pesar de tratarse de una competencia individual, hubo trabajo en conjunto entre varias de ellas a la hora de pasar con unos pesados discos por debajo de un tronco que estaba en el piso a mitad de camino.

Para tal fin se unieron ‘Guajira’, ‘Flaca’, Daniela y ‘Gema’, que levantaron el obstáculo para que todas pudieran pasar. Sin embargo, Daniela tomó ventaja en ese momento al aprovechar el esfuerzo de sus rivales.

Ese detalle no pasó por alto entre las competidoras de Gamma, que aunque no reclamaron en ese momento, sentaron su voz de protesta después de la competición.

‘Flaca’ critica a Daniela por ventajosa en el ‘Desafío’

La antioqueña Johanna Gómez, que se hace llamar ‘Flaca’ en el ‘reality’, fue la que se pronunció más fuerte en contra del proceder de Daniela, que recientemente mostró sus fotos antes de su cambio de apariencia.

“Todas nos paramos, el tronco se levantó, Daniela pasó todos los discos y pasó al otro lado”, relaltó.

Acto seguido, explicó que se contuvo para no armar problema:“Yo quedé de última y Daniela cogió ventaja. Pero no dije nada porque me cago la prueba y nos ponemos a alegar”.

Y reclamó: “Eso no debería ser así. Para eso, cada una hubiera pasado sola”.

La popular ‘Flaca’ también estuvo en medio de las polémicas días atrás, cuando bajo los efectos del alcohol causó destrozos por 50 millones de pesos junto a Yan Carlos Pizo, de Beta, en una cabaña denominada ‘el cubo’.

