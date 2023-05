Carlos Calero es uno de los presentadores más reconocidos de los últimos años en la televisión colombiana, además de tener gran cariño del público. Sin embargo, muchos preguntan por su edad y por qué no ha cambiado casi, teniendo en cuenta que sus primeras apariciones en los medios fueron hace casi 30 años.

Y, como en otros casos de personajes de la televisión nacional, se especula con que tiene operaciones, intervenciones, procedimientos o algún tratamiento para mantenerse en forma y que no se vea el paso de los años. Sin embargo, más allá de lo que se dice, el presentador aseguró que no hay ningún secreto o modificación estética, ni siquiera para bajar de peso.

(Lea también: “Retirado”: Carlos Calero anuncia que sale de ‘Día a día’ y si sigue en Caracol Televisión)

En Tropicana Estéreo, durante el programa de la mañana, tuvieron como invitado al barranquillero y le hicieron preguntas de todo tipo. Pero cuando abrieron la posibilidad para que los oyentes interrogaran, llegó el tema de las operaciones del que tanto hablan por ahí.

Aunque muchos pensaban que iba a negarse a contestar, Calero salió de una mejor forma y llevó la respuesta a su terreno:

“¿Qué cirugías me he practicado? Una artroscopia en la rodilla izquierda, hace como ocho años, porque me estaba molestando un problema de cartílagos. Es una cirugía que le hacen para arreglarle los cartílagos ¿Sabe qué son los cartílagos?”.