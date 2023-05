Robinson Díaz no habla mucho en los medios, pero cuando lo hace, da de qué hablar y tienen repercusión sus palabras. Y ahora, ante una pregunta sobre lo que contó Sandra Reyes y su supuesta experiencia con extraterrestres, el actor tuvo una salida muy parecida a cuando le preguntaron por Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía.

Qué dijo Sandra Reyes sobre su experiencia extraterrestre

En entrevista con ‘Buen día, Colombia’, Reyes contó que tuvo una experiencia con seres extraterrestres y hasta se habría subido a un Ovni: “Hace mucho me subí a una nave, en ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pero hace muchos años me subí a uno y me impresionó porque era transparente”. Esta historia se volvió viral y dio para muchas reacciones.

Pues, según Díaz, tuvo una conversación con la actriz, ella le confirmó su historia y él no le habría creído. Eso fue lo que dijo en la charla que tuvo con integrantes de Tropicana Estéreo, además de dar detalles de la buena relación que tiene con su colega y del proyecto en el que trabajaron recientemente.

Robinson Díaz y Sandra Reyes se conocen hace mucho tiempo, han actuado juntos y pronto saldrá al aire la historia de Rigoberto Urán, novela en la que ellos encarnarán a los padres del gran ciclista colombiano. Hablando de esta producción empezó el tema, que terminó con la extraña confesión de la bogotana: “Una experiencia maravillosa en esa participación. El papá [de Urán] era un ‘chancero’ en Urrao, el hombre tenía buen sentido del humor y muy echao’ pa lante. Voy a poner a llorar a Colombia”.

Cuando Robinson dijo que su pareja en el dramatizado era Sandra, recordó que habían compartido en películas y novelas: “Hicimos pareja, después en una derivación que se llamaba ‘Laberinto’ y también en ‘La pena máxima’ trabajamos. Ella hacía de la esposa del protagonista [Enrique] Carriazo. Ahora es la cuarta participación que hacemos, ya la cuarta vez que actuamos”.

Robinson Díaz le dijo a Sandra Reyes “bájele a la marihuana”

Al ver la cercanía entre los actores, el locutor ‘Jota’ Flórez aprovechó para preguntar si tenía el número de contacto de ella, tal como hace preguntas muy difíciles de responder: “¿Tiene el teléfono de Sandra? La queremos invitar para que nos cuente lo de los extraterrestres”. Y esto dio pie para que Robinson Díaz sacara su comentario, con humor pesado:

“Ahhh sí [risas]. A esa berraca de Sandra le dije –¿Cómo le fue con los extraterrestres?– Y le dije –Bájele a la marihuana– [risas]”.

Pero la anécdota siguió, con el mismo tono y el actor envigadeño dijo: “Muy chistoso, hermano, porque salió con ese cuento, que se la habían llevado los extraterrestres y me dijo –Sí, sí. A mí me pasó eso ‘Robin’–. Y yo –No, coma mier… [risas]”.

Para cerrar el tema, en una entrevista extensa, que duró casi una hora, Robinson Díaz volvió a promocionar la novela en la que actuará con Sandra Reyes, dejando claro que no hay mala relación entre ellos, más allá de este comentario: “Es buena [la historia], el Canal RCN tiró la casa por la ventana y es muy bacana porque es la historia de este ciclista, el señor Rigoberto Urán, que es un monstruo”.