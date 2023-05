Sandra Reyes, una de las actrices que brilló con Caracol Televisión en ‘Pedro, el escamoso’ y hará parte de la tercera parte de la historia, se animó a compartir un hecho muy personal de su vida.

La mujer, que recientemente participó en ‘Ventino’, reconoció que está convencida de la existencia de los extraterrestres y hasta advirtió que “algunos no tan chéveres siempre han estado acá”, al tiempo que cree que está “muy cerca el día en que se van a aparecer” y por eso “la idea no es generar miedo” pues vienen a ayudarnos.

La actriz habló sobre ese ese tema en ‘Buen día, Colombia’, de Canal RCN, donde explicó que empezó a aprender sobre seres fuera del planeta cuando un día se encontró de frente con un libro sobre el tema.

Ella explicó que el texto, titulado ‘El rescate de la Tierra’, fue clave para que luego pudiera entender una experiencia que tuvo con ellos, encuentro del que soltó algunos detalles.

¿Qué dijo Sandra Reyes, actriz de ‘Pedro, el escamoso’, de su encuentro con extraterrestres?

La bogotana de 47 años aseveró en el programa matutino de Canal RCN que sostuvo un contacto luego de que fue abducida, experiencia sobre la que se abrió en el magacín.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, relató.

Acerca del vehículo extraterrestre, reconoció que hubo un detalle que le llamó la atención, al tiempo que dio a entender que hizo un recorrido por fuera de la Tierra.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro [‘Rescate de la Tierra'”, aseguró la actriz.

Sandra Reyes manifestó que los extraterrestres les envían muchos mensajes a la humanidad, punto con el que se quedó después de ese momento en el que indica estuvo en la mencionada nave.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, afirmó.

A pesar de eso, la artista insistió en la necesidad de “vibrar alto y en amor” como parte de un mensaje que le quedó de ese encuentro y que la ha convertido en canal de esa comunicación.

Este es el video con el relato de la actriz de ‘Pedro, el escamoso’, replicado por un usuario desde Twitter.