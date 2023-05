Hace unos días, la actriz que brilló en televisión por su papel en ‘Pedro, el escamoso’ contó una situación muy particular que vivió recientemente y que la convenció totalmente de que los extraterrestres sí existen.

(Vea también: Carlos Vargas destapa jugoso sueldo por su trabajo en TV; cifra supera los $ 50.000.000)

En su relato, Reyes mencionó que sostuvo un contacto con seres de otros mundos al ser abducida en una oportunidad.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo en su momento la artista.