Carlos Vargas siempre está dando de qué hablar con sus ocurrencias y recientemente fue centro de los comentarios debido a su conversación con la presentadora Eva Rey.

El famoso se sinceró sobre varios temas personales, pero también, algunos relacionados con lo laboral.

Por ejemplo, al presentador se le escapó lo que factura gracias a su trabajo en producciones como ‘La red‘, que se emite todos los fines de semana.

En TikTok se ha hecho viral un video en el que le comenta a Eva que perdió bastante dinero en una inversión.

“Yo invertí una plata y se perdió el año pasado cuando eligen a Petro y se va para el piso el dólar y además muere la reina Isabel y se baja la libra esterlina. Tenía 60 mil dólares. [Un amigo] me dijo: ‘Dame tres meses y yo te la recupero’, pero yo le dije: ‘Mira, gordo, tú y yo somos muy buenos amigos, yo no te voy dar tres meses, te voy a dar un año y que el otro diciembre esa plata esté. Yo vivo con lo que me va entrando de Caracol”.

El sueldazo que tiene Carlos Vargas en Caracol

Fue entonces cuando la presentadora quiso “picarle la lengua” a Vargas preguntándole por lo que ganaba gracias al canal. Y aunque el famoso no lo reveló con lo exactitud, sí dio pistas bastantes cercanas.

“¿Cuánto te entra de Caracol? ¿Pero más de 50 (millones), sí?”, le preguntó Eva, a lo que Carlos respondió con un poco de timidez que sí.

Ella siguió insistiendo, preguntándole si ganaba más de 100 millones, aunque el presentador dejó claro que hasta allí no llegaba su sueldo.