Carlos Vargas, el reconocido presentador de ‘La Red‘, dio bastante de qué hablar esta semana por cuenta de las entrevistas que ofreció en los últimos días. Por ejemplo, el comunicador sorprendió a algunos luego de que reconociera en el programa ‘La tele letal’ que había votado por Gustavo Petro.

Pero Vargas también es el nuevo invitado del programa de entrevistas de Eva Rey y en los últimos días se han conocido algunos avances de la charla. Por ejemplo, el presentador le explicó a la española por qué le gustan los hombres uniformados.

De igual manera, el vallecaucano no tuvo ningún problema en escoger entre Iván Lalinde y Agmeth Scaf, pues la periodista lo retó a que lo hiciera. Vargas eligió a Lalinde de manera contundente porque tiene una gran amistad con él y considera que está “por encima de todos”.

Carlos Vargas confesó susto que tuvo con VIH

Otro de los avances que se conoció de la entrevista deja en evidencia que Vargas le confesó a Rey que tuvo un susto con el VIH. La periodista le preguntó si se cuida en la intimidad, a lo que el presentador le respondió de manera afirmativa. Acto seguido, el nacido en Cartago hizo referencia a ese episodio que lo hizo ser mucho más responsable con esa parte de su vida.

“Sí, me cuido. Después de un susto de un amigo que resultó volviéndose transmisor del VIH. Me contó, soy muy amigo de él. Es de esos amigos con derechos que se queda en tu casa. Un día se quedó en mi casa. A los tres o cuatro meses me llamó y me dice que resultó con VIH positivo. Yo me asusté, pero me dijo que eso había pasado después de mí”, contó Vargas.

“Yo sentí eso tan cercano, tan cerquita a mí, que yo dije que desde ahí yo no vuelvo a estar voleando sin protección”, concluyó con el desparpajo que lo caracteriza.

Esto fue lo que dijo el presentador de ‘La red’ sobre ese susto que tuvo: