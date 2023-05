Carlos Vargas es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana debido a su participación en el programa ‘La red’, que se trasmite los fines de semana en el Canal Caracol.

Pese a su extrovertida y amable forma de ser, lo cierto es que no se conocen muchos detalles de la vida personal del comunicador, aunque en una reciente entrevista con Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, contó momentos e incidencias de su diario vivir.

La presentadora española le preguntó sobre a quién prefiere en el polémico caso de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, a lo que él le contesta: “No me pongas en esa dualidad. Si es por fan, yo soy superfan de Shakira, pero si es sobre el hombre, yo me quedo con él“.

Desde ahí se desató el tema de los despechos y cómo Vargas ha tenido esos momentos de desamor en su vida.

“Mi último exnovio, y no lo digo desde la crítica para que no se vaya a molestar si ve este programa, acabó la relación conmigo y al año me enteré por la esposa de mi mejor amigo que él me terminó porque había dejado embarazada a una chica“, contó Carlos Vargas.

“No fue capaz de darme la cara y decirme, sino que dijo otras cosas, que muchas eran reales, y ahí fue que yo empecé a sentir el despecho con dolor. No lo llamé porque ya había pasado un año, ya era tarde”, agregó en la charla con la periodista.

Sobre cómo se enteró de la situación, un año después de haber terminado la relación, el vallecaucano agregó: “Yo no lo seguía, no sabía nada y me di cuenta fue porque la esposa de mi mejor amigo hizo un trabajo periodístico muy bueno y ella fue la que me contó”.

Sin embargo, Carlos Vargas explicó que entendió muchas cosas, no desde el dolor, sino desde la razón y explicó: “Después en un trabajo interno me di cuenta que yo tenía la misma culpa que él, porque no le di su posición como pareja y por no enfrentar el mundo junto a él”.

El presentador agregó que la relación antes mencionada fue justamente hace cuatro años y desde ahí se ha tomado el tiempo de ver qué es lo que quiere y cómo le gustaría que fuera su siguiente relación.

“Después de una pausa que hice en mi vida, soy mucho más consciente a la hora de elegir qué quiero y me he disfrutado el proceso. Además, también sé lo que no quiero en mi vida, ya que realmente me haría daño“, explicó Vargas en el programa.

Sin embargo, se ha dado el tiempo de conocer más personas y sentenció: “A mi casa llegan como si nada hombres de cualquier fuerza militar sin rollo porque ya la vida es más relajada con el tema”.