De acuerdo con el video compartido, se trataría de la imitación de un hombre en el burdel más famoso de Medellín llamado Fase 2, quien vestido como el artista y cantando uno de sus éxitos se robó el ‘show’ de la noche.

Sin embargo, los asistentes en el lugar publicaron el clip asegurando que se trataría del propio Bad Bunny quien en medio de su visita, así como lo hizo hace un tiempo en una discoteca de la ciudad luego de su concierto, se presentaría y le habría dado un beso a una de las mujeres allí.

Algunos paisas aseguran que @badbunnypr fue visto el dia de ayer cantando en @fase2oficial pic.twitter.com/b0xHsjn7l9 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 3, 2023

Aunque en las imágenes no se logra identificar si es o no la celebridad, por la voz se delataría el personaje. De todas formas por el momento el artista no ha salido a decir nada al respecto y tampoco se conoce cuál es su paradero al día de hoy.

Bad Bunny podría ser la próxima unión de Bizarrap

El productor argentino, que acaba de lanzar su sesión #50 con Duki, publicó en sus redes sociales un emoji con gorra y lentes, una pistola verde y un diamante y causó todo tipo de comentarios entre sus fanáticos, ya que creen que se trata del anunció de su siguiente colaboración.

Entre los nombres más sonados está el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el rapero estadounidense Lil Uzi Vert y el grupo colombiano Piso 21.