El puertorriqueño siempre ha sido uno de los artistas más polémicos de la industria, pues su manera de cantar e incluso vestir, ha sido uno de los factores por los que más recibe comentarios a diario de los diferentes públicos que su música tiene.

Sin embargo, su vida privada no se queda atrás, sobre todo la amorosa, pues como sabemos hace poco salió de su noviazgo con Gabriela, la modelo que todavía sigue siendo muy querida por sus fanáticos, tanto que muchos siguen cuestionándose el porqué de su ruptura y, de hecho, con su reciente lanzamiento en colaboración con Grupo Frontera, tras la letra del tema algunos aseguran que es una dedicatoria para ella, aunque no ha sido confirmada.

Lo cierto es que, aunque sus fans siguen pensando en Gabriela, el boricua ya tiene un nuevo amor como lo es Kendall Jenner, la modelo y empresaria hermana de las Kardashian, con quien se le ha visto muy de cerca en los últimos eventos, como sucedió con Coachella. Evento que, además de realizar un espectacular ‘show’, también le dio el tiempo prudente para que se desahogara sobre los medios de comunicación, los ‘haters’ que recibe en sus redes sociales y los rumores de su vida.

Bad Bunny siempre está dando de qué hablar y muestra de ello fue su alocución previa a su presentación en la tarima de Coachella, en la que envió fuertes críticas a la prensa y a las redes sociales. Bad Bunny aseguró que la gente se cree dueña de la vida de los famosos y por ende conocen todo sobre ellos por lo que ven en redes sociales y en la prensa. El cantante considera que muchas veces se llegan a decir o afirmar cosas de él que no son ciertas.

“Yo quiero decirles humildemente que a veces la gente piensa que conoce la vida de los famosos y no es así, no saben lo que sentimos, pensamos o cómo en realidad vivimos, en redes y en la prensa se dicen mil cosas de mí, pero nunca podrán saber la realidad”, mencionó en su discurso.

Pero eso no fue todo, pues uno de sus comentarios causó gran revuelo en internet e incluso se prestó para que se creara uno que otro chiste con su mensaje. Y es que, para conocerlo realmente, según él, tienen que convivir con él, pues en medio de su crítica, el artista aseguró que la información que circula en internet sobre las celebridades es superficial, pues nunca sabrán realmente qué piensa o siente cada persona.

“Lo que ustedes vean que no salió de mi boca por ahí, no lo crean, el que quiera conocerme yo lo invito a mi casa, nunca me van a conocer por redes sociales o una entrevista”, mencionaba Bad Bunny.