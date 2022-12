Este año, sin duda alguna va a estar en la memoria de los amantes de la música sin importar el género, pues a nivel mundial se vivieron decenas de conciertos, giras mundiales y tours que dejaron a todos sus fanáticos impactados por el nivel musical y de show que realizaron cada uno de los artistas que se la jugaron toda a dar lo mejor de ellos.

Y es que, no se puede ocultar que muchos de los artistas que durante el 2022 realizaron algunos conciertos, siguen estando con la energía al cien y aseguran que el 2023 vendrá con más música, presentaciones, entre otros. Sin embargo, también hay quienes, todo lo contrario, ya les informaron a sus fanáticos su retiro de la música o, por lo menos quienes harán una pausa de los escenarios para el año entrante.

Quien recientemente dio la noticia habría sido Bad Bunny, pues en medio de una conversación con Billboard, aseguró que el 2023 lo va a tomar para él y para un descanso de su salud física y mental, ya que la reciente gira habría sido mucha presión para él y mucho compromiso a su vez. Con ello, mencionó que se dedicará a realizar asuntos personales lejos de los escenarios y que si bien, piensa seguir creando música, al parecer esta no estaría disponible para aquel año.

Daddy Yankee, a inicios del 2022 enviaba un mensaje conmovedor a su fanaticada al confirmar que se retirará de la música a partir del 2023, razón por la que decidió realizar una gira mundial, despidiéndose de sus seguidores para siempre después de una larga carrera de 32 años donde se convirtió en el intérprete más reconocido del género urbano y quien, prácticamente, habría fundado el género. “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música… y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy”, expresaba el cantante.

Sin embargo, quien también sorprendió por completo al mencionar que se tomará un descanso el siguiente año fue, sin duda, Karol G, quien en el 2022 realizó dos giras que, evidentemente, la dejaron agotada física y mentalmente, por lo que en medio de uno de sus conciertos confirmó que el siguiente año no tendrá gira por su parte. “El próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa que alguna vez lo haya hecho”, comentaba la cantante en su Strip Love Tour.

Pero no todo trata del género urbano, pues en otro género musical como lo es el rock, una de las bandas que dio una impactante noticia fue Kiss, quienes después de casi 50 años de éxitos en el mundo de la música decidieron despedirse de la vida de los escenarios con la gira ‘The end of the road world tour’, con una serie de conciertes que anunciaron en el 2020, pero que debido a la pandemia fueron llevados a cabo en el 2022.

Una vez anunciaron la decisión el bajista y cofundador del grupo explicó la razón de su retiro: “La razón para dejar de tener giras es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans”, mencionaba durante una entrevista para un programa radial.