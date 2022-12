Desde que Lionel Messi ha estado en pareja con Antonella Rocuzzo, el amor de toda su vida y con quien se casó en 2017, han tenido tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los pequeños del astro argentino y actual campeón del Mundial viven, por supuesto, con sus padres en París, donde Messi reside al pertenecer al PSG. Allí, los menores tienen sus vidas cotidianas donde entra su educación.

Actualmente, los pequeños estudian en American School of Paris, una institución fundada hace 75 años. La escuela se ubica en Saint Cloud, a unos 14 kilómetros de París. El colegio tiene más de 800 estudiantes entre la primaria y la secundaria.

Los alumnos tienen acceso a un centro de artes escénicas, laboratorios de última generación, gimnasios, un centro de entrenamiento, dos bibliotecas y dos cafeterías. Tiambién cuenta con un área de deportes, donde se practica baloncesto, sóftbol, pickleball y hockey. También tienen canchas de fútbol, tenis y de voleyball.

Para postular a los alumnos al American School of Paris, los padres deben pagar una cuota de US$ 1.481 ($ 7’008.166 de pesos colombianos) . Una vez admitidos, la colegiatura va desde los US$ 20.700 ($ 97’953.435 de pesos colombianos) a los U$ 38.671 ($ 182’993.105 de pesos colombianos). Adicional a esto, los padres deberán pagar excursiones y clases de refuerzo en inglés o francés, que tiene un costo de US$5,500 por alumno.

