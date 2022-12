Un día antes de la celebración de Navidad, Miguel Ignacio Mendoza Donatti —conocido artísticamente como Nacho— sorprendió a muchos de sus fanáticos con el anuncio de que se casará próximamente con su pareja.

Después de más de 3 años de relación y una pequeña hija, el cantante venezolano tomó quizá la decisión más importante de su vida y le propuso matrimonio a la presentadora de televisión.

Aunque todo parece indicar que la propuesta se dio hace unos días, solo hasta este viernes Nacho la hizo pública en sus redes sociales y compartió un video con un resumen de lo que fue el proceso de pedida de mano.

Cómo Nacho le pidió matrimonio a su prometida

Según se pudo apreciar en el las imágenes, el cumpleaños de la también modelo fue la excusa perfecta para que el cantante la sorprendiera, pues lo que parecía un festejo más terminó convirtiéndose en el día más importante para ambos.

Inicialmente, el artista dejó ver cuando fue a conseguir el anillo y luego mostró partes de las celebraciones que tuvo Melany Mille por su cumpleaños en compañía de su hija.

Posteriormente, Nacho mostró que alquilaron un yate de lujo en Miami, donde finalmente sorprendería a su mujer con la propuesta. Todo comenzó con una comida de sushi y el tradicional pastel, para luego disfrutar de un recorrido en moto acuática.

Después, en lo que parecía ser un momento de descanso, el intérprete de ‘Niña bonita’ y ‘Andas en mi cabeza’ sacó el anillo mientras otras personas sostenían un cartel que decía: ‘¿Damos el primer paso?’.

En la narración del video, Nacho dejó saber la emoción que representó para él comprometerse de una vez por todas con el amor de su vida.

“Cuando me viste editando estas imágenes me preguntaste que qué quería hacer con ellas y que no era necesario publicarlas porque la alegría era solo nuestra. Que solo Dios, tú y yo sabemos que lo que nos está pasando responde a la justicia divina de lo que mucho se habla”, indicó inicialmente.

Agradeciéndole a Dios por haber puesto a Mille en su camino, el artista presumió la felicidad que tenía por el “sí, acepto” de su prometida.

“Agradezco cada momento a tu lado porque me has ayudado a construir un mejor yo y ¿cómo no querer tenerte cerca siempre? ¿Cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo? El amor verdadero nunca pierde”, concluyó Nacho.