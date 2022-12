Jesús Alberto Miranda Pérez, conocido en el mundo artístico como Chyno Miranda, reapareció ante las cámaras después de un año y medio para hablar sobre su actual estado de salud. El miembro del dúo venezolano Chino y Nacho, salió del actual centro médico donde se encuentra internado, El Cedral, para hablar con Irrael Gómez en una entrevista de casi media hora.

En el video, el cantante de 38 años contó su versión del momento en que fue internado, por primera vez, en contra de su voluntad, en un centro de rehabilitación; habló sobre la rivalidad que existe entre su mamá Alcira Pérez y su novia Astrid Torrealba Falcón, y sobre la verdadera razón de su regreso a Venezuela.

¿Qué le pasó a Chyno?

El intérprete de Niña bonita y Me voy enamorando recordó en la entrevista, grabada hace unos días, el momento exacto en el que fue ingresado al centro de rehabilitación Tía Panchita y del que no vivió, según él, buenas experiencias.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”, contó.

El cantante regresó a su país natal Venezuela en diciembre del 2021 con la intención de casarse con su novia Astrid, sin embargo, su vida cambió cuando fue recluido en un centro de salud sin su autorización. “Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, expresó.

¿Cómo se encuentra Chyno Miranda hoy?

Jesús Miranda, quien fue diagnosticado hace unos años de neuropatía periférica como consecuencia de haber sufrido de Covid en el 2020, reveló cómo se encuentra actualmente después de haber sido internado en el centro de rehabilitación El Cedral desde hace un mes.

“Me siento un hombre nuevo, gracias a Dios, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia, de los seres queridos. Fue un año difícil, muy duro, de mucha reflexión, de mucha búsqueda, básicamente esfuerzo de reencontrarme conmigo mismo. El trato de los enfermeros en El Cedral es distinto, el personal también. Quiero seguir cantando, como Chyno y con Nacho, me gustaría cantar con Nacho otra vez”, confesó.

¿Qué opina Chyno sobre su mamá y novia?

El artista también fue interrogado sobre la actual relación que llevan su mamá Alcira Pérez y su novia Astrid Falcón. “Astrid es mi novia, es mi vida, mi talón de Aquiles, es la persona que está conmigo, es la persona más importante para mí, va a estar de ahora en adelante conmigo. La relación con mi mamá es perfecta gracias a Dios, mi mamá está bien. Les pido a ellas dos que se reconcilien, que la familia perfecta tiene que estar unida siempre y que hagan ese esfuerzo por mí, por favor, estar reconciliadas y unidas por mí, por mi salud y por la bendición de la familia, porque ahí vienen más nietos así que paciencia”, finalizó.