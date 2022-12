Paola Jara es actualmente una de las cantantes que más llama la atención en redes sociales por parte de los internautas, quienes mantienen pendientes de todos los detalles que comparte la artista sobre su vida y su relación matrimonial con Jessi Uribe.

(Vea también: “Jessi Uribe va a tener dos hijos más”: clarividente dice si sería con Paola Jara)

De hecho, hace unos meses la cantante fue blanco de críticas por un sudado que le hizo a su esposo, por su aspecto; sin embargo, el propio Jessi Uribe dijo que a él le parecía muy rico y ella también defendió su preparación, aceptando que aunque la apariencia no era la mejor, el sabor sí estaba bien.

Jara concedió una entrevista al programa del humorista ‘Juanpis González’, en el que reveló algunos detalles de su vida personal con Jessi Uribe, a quien defendió con el comediante quien le dijo que era un ‘guiso’.

En la entrevista, Jara también se animó a hablar sobre lo duro que fue para ella lo que vivió con el famoso sudado de pollo, que en su momento se volvió tendencia en Colombia y hasta la obligó a salir a retractarse por su preparación culinaria. Por eso, contó una anécdota que pasó con Amparo Grisales.

“Nunca había contado esta historia. Estaba con varias personas, incluida Amparo, y les dije que había montado la historia sin ninguna intención. Ese día no me quedó como siempre lo preparo, me faltó un poquito de zanahoria”, dijo la cantante.

Lee También

Además, reveló el incómodo momento que le hizo pasar la actriz, quien no le importó echarle un madrazo en frente de varias personas e intentar dejarla en ridículo: