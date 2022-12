Horas después de que publicó una foto del aniversario de su relación sentimental con Paola Jara, Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con el cariño de una de sus fanáticas.

En medio de la distancia que vive el santandereano con su pareja por compromisos profesionales, el artista exaltó la mencionada situación que se vivió en Pereira.

El artista fue el encargado de presentar un video y dos fotografías de ese particular encuentro en el que lo grabaron junto a una mujer en la capital risaraldense.

El cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una situación especial que vivió con una fanática que le expresó su cariño de manera especial. Él reconoció su asombro por ese gesto.

“Que te digan que siempre oran por ti, que piden a Dios por tu salud: eso no tiene precio. Dios permíteme encontrar personas así todos los días de mi vida. Hace 3 años no venía a Pereira y me regalaron este hermoso recuerdo”, afirmó.