Este año, sin duda alguna se puede marcar como uno de los más musicales pues después de una pandemia que por más de un año impidió que los artistas subieran a un escenario y que sus fanáticos pudieran disfrutar de su música, pareciera que aquel histórico acontecimiento a nivel mundial fue la mejor medicina para la reactivación de conciertos.

Y es que han sido algunos cantantes que sumaron millones de dólares con sus exitosas giras y que, llenaron por completo lugares que, en su mente, jamás se imaginaron que podrían llegar con sus canciones.

Uno de los artistas que, evidentemente, tiene que estar en esta lista es Bad Bunny, es el puertorriqueño de tan solo 28 años ocupa el primer lugar al haber recaudado en total más de 300 millones de dólares gracias a sus giras. Y es que recordemos que ‘Benito’ realizó dos durante el 2022, la primera llamada ‘El Último tour del mundo’ y la última y más exitosa, ‘World’s Hottest Tour’, ambas lo llevaron a recorrer las principales ciudades de Norte América y Latinoamérica, logrando que a sus shows asistieran más de 1.8 millones de personas en un total de 65 espectáculos en vivo, donde en la mayoría llenó por completo.

Luego, podemos encontrar a Elton John, quien recaudó más de 70 millones de dólares con sus presentaciones, que se convirtieron en su gira de despedida, pues allí el músico anunció su retiro de los escenarios.

Lo cierto es que quien no puede faltar es Harry Styles, el ex one Direction, quien gracias a su gira ‘Love on tour’, ha visitado varios países y ha logrado ganar aproximadamente 2.25 millones de dólares por cada uno de sus conciertos, aunque evidentemente no se lleva todo el dinero ya que debe repartirlo con su equipo.

Por supuesto, la banda BTS, tenía que estar en esta lista de reconocimiento, ya que se han posicionado como una de las más grande del género a nivel mundial. En septiembre la banda ganó más de 200 millones de dólares gracias a la venta de las entradas de los 12 conciertos que realizaron. De hecho, si esta cifra es cierta estarían rompiendo un récord por haber vendido más de 623.761 boletas y ganar un aproximado de 50 millones de dólares por cada show.

Y antes de finalizar con la icónica lista de las giras más exitosas y del dinero que los cantantes recogieron por su experiencia de presentarse en diferentes ciudades y países, quien tenía que cerrar con broche de oro, claramente era la colombiana Karol G, quien al igual que Bad Bunny, se atrevió a realizar dos giras en un año, primero ‘La Bichota tour’ y luego ‘Strip Love Tour’, este último únicamente contó con presentaciones en Estados Unidos y algunas en Canadá.

La intérprete de ‘Provenza’ sumó más de 83 millones de dólares y más de 600.000 asistentes en sus 56 conciertos realizados en el año. Un gran esfuerzo que la llevó a tomar una dura decisión, ya que en medio de una de sus presentaciones aseguró que el otro año hará una pausa de los escenarios, pues al igual que el puertorriqueño Benito, quedó muy agotada de la cantidad de presentaciones y va a descansar.