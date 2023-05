Bad Bunny y Kendall Jenner se han convertido en una de las parejas más comentadas en estos días. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, su constante compañía deja poco margen para las dudas, y el reciente evento del MET Gala no fue la excepción.

Y es que antes de este icónico evento, ya han sido en diferentes ocasiones donde ambos se han dejado ver en sus citas privadas, en restaurantes, en sus autos y a solas. Incluso, cuando la modelo decidió acompañarlo en su presentación de Coachella donde estuvo muy pendiente del show del cantante y donde minutos después, ambos estaban disfrutando en el público la presentación de los diferentes artistas que se presentaban en ese festival.

Lo curioso es que fue en la MET Gala, donde surgió una situación algo incómoda que involucra a Emily Ratajkowski, generando rumores de celos. Durante la ceremonia del MET, Bad Bunny y Kendall Jenner no fueron vistos hablando ni tomados de la mano en ningún momento, incluso llegaron al lugar por separado. Aunque sí dejaron claro su interés, pues intentaban estar muy pendientes el uno del otro o por lo menos eso se vio en diferentes videos donde mientras la menor de las Jenner posaba ante las cámaras el boricua se veía cómo de lejos estaba observándola.

Sin embargo, posteriormente, se les vio llegar juntos a un hotel en compañía de las hermanas Kardashian. Y lo que más llamó la atención fue cuando captaron a Bad Bunny y Kendall Jenner llegando juntos al after party del evento. Fue en ese lugar donde surgió el problema.

Aunque no hay una confirmación oficial de un romance entre ellos, está claro que existe un vínculo afectivo. Kendall dejó en claro que Bad Bunny no está completamente soltero al interponerse entre Emily Ratajkowski y el cantante en un gesto que dejó poco lugar a la interpretación.

Fue en la pista de baile donde se desató la incómoda escena. Emily estaba cerca de la pareja cuando alguien se acercó para saludarla. En ese momento, Kendall actuó rápidamente, abrazando a Bad Bunny por el cuello y evitando cualquier tipo de interacción entre él y la modelo.

La mirada de desaprobación de Jenner hacia Ratajkowski no pasó desapercibida, aunque la modelo en cuestión ni siquiera volteó a mirarla. Parece que Kendall demostró que no le agrade que ella se acerque a quien podría ser su pareja, y más porque se sabe que es fanática de Bad Bunny y, en un momento, se rumoreó que podría haber algo entre ellos.

El conejo malo no tuvo más opción que quedarse en silencio y simplemente fijar su mirada en Kendall. Aunque aparentemente no se mostraba preocupado en lo absoluto, parece que su corazón ya le pertenece a la modelo, quien no dudó en marcar territorio en esa ocasión.

Así, la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner sigue siendo un misterio para el público en general, pero los indicios de su conexión emocional son evidentes. Mientras tanto, Emily parece haber quedado fuera de la ecuación, al menos en lo que respecta al interés romántico de Bad Bunny. El futuro dirá qué depara para esta intrigante historia de amor en el mundo del entretenimiento.