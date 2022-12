Durante el Mundial Qatar 2022 se conoció una noticia que provocó repudio en todo el mundo. Y es que el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani fue sentenciado a pena de muerte por promover una campaña a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país.

La condena contra el jugador causó el rechazo de sus colegas, equipos de fútbol y distintas personalidades, quienes se han unido para alzar su voz y evitar que se cumpla la ejecución del régimen iraní.

De hecho, desde la Federación de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) se pronunciaron y señalaron estar “conmocionados” por la decisión que tomó el gobierno de ese país.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022