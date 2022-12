Se trata del futbolista Amir Nasr-Azadani, a quien el régimen iraní sentenció a muerte luego de ser acusado de promover una campaña a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país.

El insólito hecho fue dado a conocer por la FIFPRO (Federación de Futbolistas Profesionales), que por medio de su cuenta de Twitter rechazó la decisión y pidió que dicho castigo sea retirado.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022