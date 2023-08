Shaira se convirtió en una promesa de la música colombiana después de que ganara la versión infantil del ‘Factor X’, programa que se popularizó en Colombia a través del Canal RCN y del que salieron figuras como la reguetonera Farina y el artista pop Camilo.

(Vea también: [Video] Shaira revela que familiares de Jessi Uribe la insultaron por lo que contó de él)

Hace un tiempo, la joven intérprete tuvo que ponerle el pecho a los señalamientos de que tenía una relación algo más que amistosa con el cantante Jhonny Rivera, quien a su vez también le sacó el cuerpo a las críticas y dejó en claro cuál es el sentimiento que realmente los une.

La nueva polémica que protagonizó Shaira tuvo como coprotagonista a Karol G, sin que la paisa lo supiera.

La artista dio a entender mediante sus redes sociales que Karol G copiaba sus ideas en la canción ‘Mi ex tenía razón’, que está enmarcada en el género tex-mex, mismo que Shaira ha estado explorando:

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, dijo Shaira.