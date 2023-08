Las palabras de Shaira han sido el epicentro de este revuelo. En publicaciones de redes sociales, la cantante mencionó la frase “todo lo del pobre es robado”, en referencia a que ella es la intérprete original de tex mex en Colombia. Curiosamente, lo hizo apenas unas horas antes del lanzamiento de ‘Mi ex tenía razón’, la nueva pieza musical de la afamada artista Karol G.

Ante esta situación, Shaira ha decidido aclarar la polémica a través de un video en el que resalta que no busca disculparse, sino explicar los malos entendidos que han surgido a raíz de sus declaraciones originales. En su opinión, muchas personas no han logrado captar el mensaje que ella intentó transmitir en un principio. Por esta razón, consideró importante brindar una explicación detallada con relación a las historias que algunos interpretaron como una indirecta hacia Karol G. En sus palabras, gran parte de quienes malinterpretaron su mensaje fueron “algunos” medios de comunicación.

(Vea también: Margot Robbie recibirá US$50 millones por la taquilla de Barbie)

“Qué lástima y qué pesar que algunos medios de comunicación estén difundiendo un mensaje erróneo, el cual está causando mucho odio, porque a mí me han puesto muchos mensajes ofensivos”, mencionó Shaira, quien reveló su musa para escribir las canciones.

Por otra parte, la cantante explicó que ha optado por eliminar los comentarios ofensivos dirigidos hacia su persona, ya que no considera necesario someterse a insultos por parte de otros. Aclara que su intención original se centraba en resaltar la importancia de que los nuevos talentos manejen con cautela la información relacionada con sus proyectos en desarrollo.

Además, el mensaje que más resaltó se refería a un consejo para los nuevos talentos en Colombia, las personas creativas que están iniciando en la industria musical, diciendo que deberían ser más cautelosos con quienes comparten las ideas creativas. “Más cautelosos con quien se la mostramos, porque inconscientemente algunos productores o compositores escuchan la idea y dicen ‘esto está muy chevere, puedo coger de aquí, puedo coger de allá’ y es una canción chevere para otro artista y nosotros quedamos como el payaso, porque no tenemos el público al que llegarles para poder ser artistas internacionales”.

(Lea también: Festival Internacional de Artes Eróticas 2023: programación, boletería y más)

La cantante resaltó que ha luchado desde los cinco años, rememorando su victoria en ‘Factor X’. Hizo hincapié en que no ha recibido regalos, ni favores y expresó su desazón ante la manera en que se menosprecia a todos los artistas, sin importar si son de renombre o si persisten en busca de reconocimiento en la escena local.

Lee También

¿Qué dijo Shaira sobre Karol G?

“Yo no he acusado a nadie, que yo he estado acusando de plagio supuestamente son palabras que han puesto en mi boca y que están poniendo en redes sociales que no han salido de mí. Lo relacionaron que, porque una canción de Karol G que también es cumbia, yo estaba atacándola a ella, y no es para ella”, aclaró Shaira.

(Puede leer: ¿Qué es LOL Colombia? El reality que entregará hasta $200 millones al ganador)

Además, Shaira expresó su respeto hacia Karol G, quien anunció canción con Feid, describiéndola como una representante musical de los colombianos. Subrayó que aquellos que tergiversaron sus palabras están creando conflictos infundados e innecesarios y finalizó mencionando que todo artistas debe ser respetado, desde el internacional hasta el que lucha por ser conocido en su pueblo.