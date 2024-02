Seguidores de ‘Westcol’ atacaron a las dos periodistas con comentarios y montajes en redes sociales. Las amenazaron de muerte debido a un artículo que una de ellas había escrito con señalamientos hacía el ‘streamer’ por aparente maltrato animal luego de ver una publicación del paisa en la que un ave tiene una cabuya amarrada en el cuello.

“Yo fui la primer periodista en llamarlo maltratador de animales. Esto es considerado maltrato según la Ley 1774 de 2016. Sus seguidores lo defienden diciendo que no fue ‘Westcol’. Si eso es así, esto sigue siendo incitación al maltrato animal”, escribió la periodista al ‘influenciador’ en redes.

‘Westcol’, pareja de la ‘influenciadora’ Aida Merlano, le contestó a la comunicadora con el siguiente mensaje: “Señora, esa foto es un ‘meme’ como del 2015, yo cómo voy agarrar un gallinazo. Por otro lado, los periodistas de este país son un chiste, imagínate estudiar una carrera de periodista para después terminar haciéndole titulares a un creador de contenido”.

La informadora le replicó: “Si quiere llámeme, transmita en vivo la conversación y me amenaza con su complejo de matoncito de barrio. No voy a cambiar el titular ni a eliminar la nota. Usted está acostumbrado a que le laman los pies, pero yo no. Además, tengo algo que usted no: Criterio”.

Otra periodista, compañera de la anterior, recibió amenazas por parte de los seguidores de ‘Westcol’, a través de su cuenta de X y en Instagram. Incluso, le enviaron una invitación a su funeral.

Más amenazas de muerte. Es lo único que pueden hacer los fans del tipo aquel. Gracias por probar mi punto. https://t.co/grrdeZftOj — Lux Lancheros 🦜 (@LuxAndLan) February 9, 2024

Pulzo.com se comunicó con las dos periodistas amenazadas por los seguidores del creador de contenido.

“Los ‘fans’ de ‘Westcol’ han revelado todos mis perfiles de redes sociales. Inclusive amenazaron con filtrar mi número de teléfono en redes”, indicó una de ellas, quien dice que no ha recibido apoyo ni de la Policía.

La otra reportera indicó al medio: “La amenazas son por parte de los seguidores del creador de contenido, quienes me amenazaron de muerte, un tema muy grave. Las amenazas de muerte son un chiste para ellos. Pero para mí no. Lo sigo responsabilizando de esto”.

Ambas hicieron un llamado a la Fiscalía Nacional para que estas amenazas a los periodistas sean investigadas.

