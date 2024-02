Una publicación en Facebook de la página Comuna San Pedro de Colalao compartió una serie de fotos en las que se capta a un supuesto ovni. Aunque son varios los comentarios que afirman que sí es común que se den avistamientos, la posición de las fotos causan cuestionamientos en algunos internautas.

Una serie de fotos ovni fue compartida en redes sociales. Supuestamente, y según se comenta en la publicación del grupo de Facebook de Comuna San Pedro de Colalao, el avistamiento se dio hacia las ocho de la mañana a principio de febrero en Tucumán, Argentina:

“Compartimos fotografías captadas el jueves 1 de febrero, aproximadamente a las 08:00 horas, por la señora Rina Valle Juarez. Ella se dirigía en auto junto a su esposo por la RP 311, a la altura de la bifurcación de Zárate. En los cielos de nuestro querido San Pedro, pudo observar lo que aparentemente sería un objeto volador no identificado #OVNI que descendía en dirección a las montañas. Agradecemos por compartir estas imágenes, que sin duda nos dejaron muy sorprendidos“.

En la misma publicación, son muchos los internautas que comentan que este tipo de eventos son comunes. Según comentó la usuario Alicia Vilches: “Muy buenas las fotos!… Cuándo viajábamos a Tucumán, en la década del 70, por la antigua ruta que pasaba por El Tala, al costado en el campo flotaba una luz redonda muy fluorescente, al acercarnos, de pronto empezó a volar en forma de semicírculo y desapareció en el aire a mucha velocidad, y regresó al mismo lugar de la misma forma, luego bajo a tierra y se apagó. Nos dimos un susto muy grande, nunca me olvidé del hecho. Gracias por la foto, que no pudimos sacar.” La propia Rina Valle comentó que se encontraba impactada con el evento. No obstante, en su cuenta no se reportan actualizaciones desde el 2016.

Fotos del supuesto ovni en Argentina

Según las imágenes de la publicación, se puede ver al objeto no identificado en distintos lugares y con diferentes tamaños entre la primera imagen y la última. Según el medio crónica, la mujer comentó que con su celular tomaba fotos a los pájaros, pero vio una mancha oscura en el cielo. Ella siguió tomando fotos pensando que era un pájaro negro, pero al observar las imágenes se dio cuenta de que tenía otra forma.

Según por el zoom en la imagen, en otra de las fotos, puede apreciarse que el objeto no tiene una forma clara, y su textura parece áspera. En la misma publicación, se debate la realidad de las imágenes entre otros avistamientos y comentarios sarcásticos.

